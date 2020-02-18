Туркменистан и РФ провели деловые переговоры

АШХАБАД /Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с главами ряда крупнейших предприятий и компаний Санкт-Петербурга (РФ), сообщает Trend со ссылкой на СППТ.



Состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия, в том числе об участии петербургских предприятий в совместной реализации крупных инвестиционных проектов.



Туркменские предприниматели могли оценить успешно реализуемые санкт-петербургскими компаниями проекты в области дорожно-транспортного строительства, электромонтажных работ, в том числе по организации праздничной иллюминации, строительства грузовых, пассажирских судов и морских платформ, а также в фармацевтике и IT-индустрии, говорится в сообщении.



В составе российской делегации были представители компаний «Возрождение», «Объединенная судостроительная корпорация», «Омега», «Герофарм», «Петрософт».



На встрече состоялась презентация деятельности СППТ, о реализуемых крупных проектах, в том числе в транспортно-логистической сфере, автодорожном строительстве, рыбной промышленности, внедрении IT – технологий. При этом отмечался потенциал экспортных возможностей СППТ.



Стороны подтвердили заинтересованность в установлении взаимовыгодного сотрудничества и обсудили возможности делового партнерства, говорится в сообщении.



Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. Российский Газпром в прошлом году после трехлетнего перерыва возобновил закупки туркменского газа. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).



Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.



Приоритетными векторами взаимодействия обозначены ТЭК, судостроение, автомобилестроение, морские грузоперевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе, поставки продовольственных товаров на российский рынок.



Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)