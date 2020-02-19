Арабские компании инвестируют в Азербайджан около $ 400 млн - замминистра

БАКУ/Trend - Арабские компании инвестируют в Азербайджан около 400 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

В рамках пилотных проектов в области возобновляемой энергии в Азербайджане компании Королевства Саудовской Аравии ACWA Power и Masdar - Объединенных Арабских Эмиратов инвестируют 400 миллионов долларов.

По словам замминистра, реализация указанных проектов займет около двух лет, ввод их в эксплуатацию будет производится поэтапно.

Согласно контрактам, совместно с компанией ACWA Power будут реализованы пилотные проекты, связанные со строительством ветровых станций мощностью 240 мегаватт, а с компанией Masdar - строительство солнечных станций мощностью 200 мегаватт. В целом в рамках проектов по ветровой и солнечной энергии прогнозируется производство около 1,4 киловатт в час электроэнергии.

Как отметил Солтанов, ввод в эксплуатацию указанных производственных мощностей позволит экономить 300 миллионов кубометров газа в год, что составляет 10 процентов от потребления газа населением Азербайджана. Он добавил, что 300 миллионов кубометров превышает весь спрос на газ в Нахчыване.

"Реализация этих проектов означает дополнительные иностранные инвестиции, расширение возможностей экономии и экспорта газа", - отметит Солтанов.

Напомним, что девятого января текущего года состоялась церемония подписания исполнительных контрактов между министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. С азербайджанской стороны соглашения подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель правления компании ACWA Power Мухаммед Абунайян и исполнительный директор компании "Масдар" Мухаммед Камиль Аль Рамахи.

Автор: Наргиз Исмаилова.