Делегация парламента Литвы посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Узбекистан 24-28 февраля посетит делегация Литвы во главе с вице-спикером Сейма Иреной Шяулене, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МИД Узбекистана.

В состав делегации войдут председатель межпарламентской группы сотрудничества с парламентом Узбекистана в Сейме Литвы Валериус Симулик, заместитель министра образования, науки и спорта Вальдемарас Разумас, а также члены парламента, представители сферы образования и др., говорится в сообщении.

Программа пребывания литовской делегации предусматривает встречи с руководством Законодательной палаты парламента, министерств народного образования, высшего и среднего специального образования, Торгово-промышленной палаты, а также в мэриях Ташкента и Самарканда.

Литовская делегация также примет участие в работе международной образовательной выставки «EDUFAIR – Education and Career Exhibition – 2020» в Ташкенте, во Дворце творчества молодежи с 25 по 26 февраля.

Посетители выставки смогут узнать о возможностях обучения за границей от официальных представителей университетов США, Канады, Австралии, Малайзии, Великобритании, Франции и других стран.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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