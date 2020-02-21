Туркменистан обсудил с МОТ вопросы регулирования трудовых отношений

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана прошла встреча с главным специалистом Бюро Международной организации труда (МОТ) в Восточной Европе и Центральной Азии Лео Сиббелем, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеэкономическое ведомство.

Было отмечено, что являясь участником ряда основополагающих конвенций МОТ, Туркменистан всемерно работает над обеспечением достойного труда, соблюдая при этом нормы гендерного равенства и охраны труда, говорится в сообщении.

Стороны отметили, что в настоящий период глобализации и экономической интеграции, вопросы регулирования трудовых отношений, как на региональном, так и мировом уровне становятся особо актуальными.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Женеве состоялась церемония вручения генеральному директору МОТ Гаю Райдеру документа о присоединении Туркменистана к Конвенции о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм.

Туркменистан стал 149-й страной, ратифицировавшей данную Конвенцию под номером 144. Туркменистан входит в состав МОТ с 1994 года и ведет работу по реализации международных обязательств в этой сфере.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)