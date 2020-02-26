БАКУ/Trend/ - В Тбилиси проходит экономическая конференция "Грузия и мир-2020", сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Мероприятие открыл премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Конференция проводится во второй раз под эгидой ежегодного издания"Мир в 2020 году" британского журнала The Economist и организована министерством экономики и устойчивого развития Грузии.

В этом году на мероприятии присутствуют около 200 участников и гостей, в том числе всемирно известный экономист, профессор Варшавской школы экономики, бывший вице-премьер Польши, бывший министр финансов и бывший президент Национального банка Лешек Бальцерович.

По словам организаторов, целью мероприятия является анализ прогресса, достигнутого Грузией, осознание существующих вызовов и новых возможностей в глобальном контексте с участием представителей различных отраслей экономики.

В рамках конференции будут обсуждаться несколько тем: модель экономического развития Грузии - сбалансированные интересы между государством и частным сектором; конкурентоспособность грузинской экономики в глобальном контексте, развитие инфраструктуры и роль в повышении конкурентоспособности; Грузия на рынке ЕС: достигнутые результаты и текущие вызовы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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