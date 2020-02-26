Представитель МВФ: Грузия многое сделала для макроэкономической стабильности

Бизнес 26 февраля 2020 18:04 (UTC+04:00)
Представитель МВФ: Грузия многое сделала для макроэкономической стабильности

БАКУ/Trend/ - Грузия многое сделала для достижения макроэкономической стабильности, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Грузии Селим Чакири в рамках проходящей в Тбилиси экономической конференции "Грузия и мир-2020".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В своей речи он коснулся важности реформ, реализованных в финансовом секторе.

По словам Чакири, финансовый сектор в Грузии успешен.

"Недавно принятый парламентом закон укрепит финансовый сектор страны. У Грузии есть соглашения о свободной торговле, и вместе с тем она хорошо диверсифицировала экспорт. Надеюсь, этот процесс продолжится", - заявил Чакири.

По его словам, экономические изменения необходимы в сферах сельского хозяйства, услуг и производства.

"Мы видим, что некоторые изменения уже произошли, но этот процесс должен продолжиться. Сегодня образование является приоритетом для правительства Грузии. В конечном итоге, этот процесс будет способствовать подготовке высококвалифицированных и высокооплачиваемых кадров", - отметил Чакири.

В свою очередь, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус дал оценку проводимым в Грузии реформам и деловой среде: "Я думаю, что текущие реформы в сфере образования и здравоохранения будут иметь решающее значение. Мне приятно видеть приверженность правительства делу улучшения качества жизни людей, а также делового и инвестиционного климата Грузии. Наконец, недавно была запущена новая стратегия в области ПИИ (прямых иностранных инвестиций), и мы рады сотрудничать с правительством в этом отношении", - сказал Молинеус.

По словам организаторов, целью мероприятия является анализ прогресса, достигнутого Грузией, осознание существующих вызовов и новых возможностей в глобальном контексте с участием представителей различных сегментов экономики.

В рамках конференции обсуждаются несколько тем: "Модель экономического развития Грузии - сбалансированные интересы между государством и частным сектором"; "Конкурентоспособность грузинской экономики в глобальном контексте";"Развитие инфраструктуры и роль в повышении конкурентоспособности"; "Грузия на рынке ЕС: достигнутые результаты и текущие вызовы".

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @Mila61979356

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