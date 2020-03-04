Товарооборот между Азербайджаном и Саудовской Аравией возрастет

БАКУ/Trend/ - Четвертого марта председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамадом бин Абдуллахом бин Саудом бин Худейром.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев сказал, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией успешно развиваются

"Важен высокий уровень сотрудничества, и дружественные отношения между главами двух государств играют важную роль в развитии двусторонних отношений", - отметил он.

Было сказано, что реформы в таможенной системе Азербайджана, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым, способствовали упрощению таможенных процедур, повышению экспортного и транзитного потенциала страны и прозрачности, содействию международной торговле и созданию современных таможенных процедур.

Сафар Мехтиев отметил, что торговля между Азербайджаном и Саудовской Аравией развивается, но обе страны имеют больше возможностей для увеличения объема импортно-экспортных операций, отметив важность максимально эффективного использования этих возможностей.

Сафар Мехтиев также коснулся взаимоотношений между таможенными службами двух стран, отметив развитие отношений в сфере таможенного дела, важность взаимодействия и обмена опытом для углубления сотрудничества.

Посол Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр сказал, что Саудовская Аравия придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном.

Подчеркнув высокий уровень отношений между Саудовской Аравией и Азербайджаном, посол отметил, что есть хорошие возможности для расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, сельскохозяйственной и других областях.

Посол также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления связей между таможенными органами двух стран и увеличения товарооборота. Он сказал, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что целью Таможенной службы Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, а также обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в государственный бюджет, а также предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)