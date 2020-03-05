Казахстан приостановил импорт некоторых фруктов из Китая

БАКУ /Trend/ - Казахстан временно приостановил импорт некоторых фруктов из Китая по причине систематического обнаружения карантинных объектов во ввозимой продукции, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана (МСХ РК).

Согласно сообщению, импорт был приостановлен, начиная со второго марта 2020 года. Под запрет попали косточковые, семечковые и цитрусовые культуры.

«В соответствии с положениями международного стандарта по фитосанитарным мерам Комитет МСХ РК направил в адрес Главного таможенного управления КНР нотификации о нарушении международных и единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайской стороной было выявлено, что систематические нарушения были допущены из-за того, что отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов.

Напомним, что несмотря на распространение коронавируса в Китае, автомобильные перевозки грузов между Казахстаном и Китаем продолжаются.

Так, в январе текущего года 5,626 тысячи грузовых автотранспортных средств пересекли казахстано-китайскую государственную границу, что больше на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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