В прошлом году в Азербайджане десятки тысяч женщин были обеспечены работой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Из года в год ширится работа в направлении обеспечения занятости женщин и повышения их возможностей участия на трудовом рынке. Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на начальника Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Фуада Мусаева.

По словам Мусаева, с Ругией Моллаевой, Сакиной Аллахвердиевой и Саадат Азизовой проведена встреча на принадлежащих им производственных и служебных участках, созданных в рамках программы самозанятости. Он добавил, что по линии Госслужбы в прошлом году работой были обеспечены свыше 103 тысячи человек, в том числе 35,1 тысячи женщин.

Мусаев отметил, что важнейшая часть программы самозанятости охватывает женщин. Из 10 352 лиц, привлеченных к программе в 2019 году, число женщин составило 2631 человек. И в этом году число привлеченных к программе лиц, в том числе женщин, увеличится.

Фуад Мусаев подчеркнул, что Госслужба занятости в течение двух месяцев 2020 года привлекла к курсам по профессиональной подготовке до двух тысяч человек, из которых 335 - женщины. Было отмечено, что в рамках сотрудничества с работодателями в организации упомянутых курсов по заказу страховой компании Odlar yurdu на днях к курсам профессиональной подготовки по специальности "страховой агент" были привлечены 30 женщин с ограниченными физическими возможностями. По завершению курсов эти лица будут обеспечены работой в страховой компании.

В ходе встречи Моллаева, Аллахвердиева и Азизова выразили свою благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за большую поддержку в деле создания собственного бизнеса.

В рамках мероприятия присутствующие ознакомились с производственными и служебными участками предпринимателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)