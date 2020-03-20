Грузинский частный бизнес поддержит усилия страны по борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Компании, работающие в частном секторе Грузии, внесут свой вклад в борьбу с новой вспышкой коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, они сделают эти шаги совместно с правительством, обеспечивающим платформу для объединения совместных ресурсов.

Было подтверждено, что более 30 компаний приняли участие в борьбе с распространением вируса в стране. Этот совместный проект был запущен по инициативе премьер-министра Георгия Гахария.

Усилия координируются офисом омбудсмена по бизнесу Михаила Даушвили и будут связаны с различными ресурсами, включая финансовую помощь от частного бизнеса.

Омбудсмен обнародовал платформу, объединяющую информацию о вкладе, и заявил, что министерства будут работать над выявлением областей, требующих ресурсы с участием частного сектора.

Некоторые из областей, в которых компании будут принимать участие, включают обеспечение лекарствами и другими продуктами.

Даушвили сказал, что взносы будут направлены на социально уязвимые группы, сталкивающиеся с риском заражения вирусом, и назвал этот шаг примером эффективных отношений между правительством и бизнесом.

В Грузии зафиксировано 43 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

В связи с пандемией коронавируса, Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев за исключением особых случаев. Все приезжающие граждане Грузии отправляются в карантин.

В самой стране закрыты все образовательные учреждения. На дистанционный режим работы переведены все государственные ведомства и часть частных организаций.

(Автор: Тамилла Мамедова.)

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