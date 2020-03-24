Казахстан запретил экспорт сельхозпродукции на период действия режима ЧП

БАКУ /Trend/ - Казахстан ввел ограничения на экспорт продукции сельского хозяйства на период действия в стране режима чрезвычайного положения, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

В список продукции попавшей под запрет на экспорт вошли: крупа гречневая, сахар, картофель, морковь, репчатый лук и белокочанная капуста.

Согласно приказу министерства сельского хозяйства страны, запрет на вывоз названых товаров с территории Казахстана в третьи страны вводится с настоящего момента сроком до 15 апреля 2020 года.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года . Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Согласно послежним данным, общее число случаев инфицирования новым видом коронавируса в Казахстане составило 68 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)