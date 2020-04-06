В Азербайджане не допустят необоснованных увольнений с работы в период карантина - Кабмин

БАКУ /Trend/ - В апреле-мае 2020 года будет проведена соответствующая работа по недопущению необоснованных увольнений, сокращений и удержания отпускных оплат работников государственного сектора.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, информация об этом содержится в Плане мероприятий Кабинета министров по реализации исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Отмечено, что работа в этом направлении будет охватывать 910 тысяч сотрудников, работающих в этом секторе.

В целях недопущения необоснованного увольнения, сокращения работников по негосударственному сектору в апреле-мае будет обеспечен ежедневный контроль за работой с работодателями, охватывающий 664 тысячи работников негосударственного сектора.

Отметим, что План мероприятий, утвержденный Кабинетом министров в связи с исполнением распоряжения Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, включает в себя широкомасштабные, действенные и целенаправленные меры по снижению негативного воздействия коронавирусной пандемии на национальную экономику, вопросы занятости и субъекты предпринимательства и поддержке социального благополучия в существующих условиях.

В документе среди основных направлений - защита рабочих мест, обеспечение поддержки занятости и социального благополучия.

(Автор: Эльдар Джанашвили)