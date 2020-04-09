Грузия ожидает серьезного снижения темпов экономического роста

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии ожидает серьезного снижения темпов экономического роста, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, государство пытается подготовиться к такому развитию событий, поэтому правительство начало вносить в бюджет изменения.

«Правительство Грузии уже работает над планом выхода из ужесточенного режима и карантинных условий. И это не произойдет за одну неделю. Это должен быть хорошо продуманный план, в котором необходимо сохранить баланс между защитой здоровьем граждан, борьбой с распространением коронавируса и сохранением экономического потенциала», - отметил премьер-министр.

Он также добавил, что сейчас ведется борьба на два фронта – здравоохранение и экономическое развитие.

«Победа только на одном фронте не будет иметь никакой ценности», - заявил Георгий Гахария.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса в Грузии понесли убытки такие сферы экономики как туризм, сфера отдыха и развлечений, а также транспорт и часть торговли.

Курс лари упал на фоне остановившейся мировой экономики и резкого падения цен на нефть на мировых рынках. Все это стало серьезным шоком для грузинской экономики, и власти уже признали, что сохранить темп роста экономики в этом году не удастся.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)