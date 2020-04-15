ООО “Астарачай” о деятельности компании в период особого карантинного режима (ФОТО)

БАКУ/Trend - ООО "Астарачай" строит свою деятельность, учитывая все условия особого карантинного режима, которые были приняты Кабинетом министров Азербайджана.

Об этом сообщил Trend директор компании "Астарачай" Илькин Алекберли.

По его словам, компания обеспечивает переработку, упаковку и продажу черного чая азербайджанского производства. Начиная с февраля этого года, уже выполнила определенную часть работы с помощью агротехнических средств.

"На днях в цехах "Астарачай" была осуществлена очередная паровая стерилизация оборудования, которую компания проводит регулярно. Также 22 марта текущего года были тщательно продезинфицированы административное здание компании в районе Астара и находящиеся на территории фабрики, чайный музей и прочие объекты. Помимо этого, в офисе "Астарачай" в Баку, из которого осуществляется доставка продукции во все супермаркеты города, также были предприняты все необходимые меры по дезинфекции", - сказал он.

Согласно словам директора, сотрудники "Астарачай" в соответствии с условиями в стране, строго соблюдают все правила безопасности. "После решения Кабинета министров мы смогли обеспечить онлайн-работу сотрудникам, создав все условия для перехода на удаленный режим.

В связи с тем, что мы работаем в пищевом секторе, учитывая роль нашей компании в обеспечении населения продовольствием, в компании задействован только крайне необходимый персонал с полным соблюдением санитарных норм. Естественно, полный переход на онлайн-режим работы невозможен, но несмотря на этот фактор, часть наших сотрудников работают дистанционно. Для этого мы предоставили им все необходимое рабочее оборудование, и сотрудники, в соответствии со своими обязанностями, осуществляют свою деятельность, не сталкиваясь с какими-либо проблемами", - отметил Алекберли.

Как отметил директор, сотрудники "Астарачай" регулярно находятся на связи, используя все необходимые современные информационные системы.

"До карантинного режима в стране была частично обработана площадь чайных плантаций ООО "Астарачай". На данный момент осуществляются обрезки кустов с соблюдением всех необходимых мер безопасности карантинного режима, включая 2- метровую минимальную дистанцию между работниками. Процесс сбора урожая начнется в мае. Мы очень надеемся, что до этого времени устранится проблема с распространением коронавирусной пандемии и мы продолжим наш путь к прогрессу в спокойных условиях", - подчеркнул директор.

Напомним, что производитель натурального азербайджанскую чая, ООО "Астарачай" с 2015 года осуществляет производство и продажу чайной продукции азербайджанского производства. Чайная фабрика обладает сертификатами ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 и ISO 2200.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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