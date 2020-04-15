В Грузии вырос показатель прожиточного минимума

Бизнес 15 апреля 2020 14:29 (UTC+04:00)
В Грузии вырос показатель прожиточного минимума
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