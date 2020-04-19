Расширен состав Наблюдательного Совета "Азербайджанской промышленной корпорации"

Бизнес 19 апреля 2020 15:40 (UTC+04:00)
Расширен состав Наблюдательного Совета "Азербайджанской промышленной корпорации"

БАКУ/Trend/ - В наблюдательный совет ОАО "Азербайджанской промышленной корпорации" назначено еще 3 члена.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов и глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов были привлечены к руководству ОАО.

Таким образом, число членов Наблюдательного совета увеличилось с 3 до 5. Другие два члена - министр сельского хозяйства Инам Керимов и помощник первого вице-президента Халид Ахадов. Совет возглавляет помощник Президента - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Натиг Амиров.

Отметим, что ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» создано Указом Президента Азербайджанской Республики от шестого ноября 2017 года. К основным целям его создания относятся повышение эффективности управления государственным имуществом; налаживание выгодных кооперационных связей между предприятиями, принадлежащими государству; обеспечение роста производственного потенциала по звеньям цепочки ценности; увеличение объема производства промышленной продукции; ускорение темпов развития ненефтяного сектора; преодоление безработицы путем открытия новых рабочих мест в регионах и республике в целом, повышение уровня материального благосостояния населения и другие.

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