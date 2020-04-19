Расширен состав Наблюдательного Совета "Азербайджанской промышленной корпорации"

БАКУ/Trend/ - В наблюдательный совет ОАО "Азербайджанской промышленной корпорации" назначено еще 3 члена.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов и глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов были привлечены к руководству ОАО.

Таким образом, число членов Наблюдательного совета увеличилось с 3 до 5. Другие два члена - министр сельского хозяйства Инам Керимов и помощник первого вице-президента Халид Ахадов. Совет возглавляет помощник Президента - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Натиг Амиров.