Правительство Грузии в 2020 году ожидает экономический спад

БАКУ/Trend/ - Из-за пандемии коронавируса экономику Грузии в 2020 году ожидает спад в 4 процента, а поступления в бюджет сократятся на 1,8 миллиарда лари (567,5 миллиона долларов), сообщил премьере-министр Грузии Георгий Гахария, представляя антикризисный план правительства, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Гахарии, правительству удалось высвободить 300 миллионов лари (94,5 миллиона долларов) за счет сокращения расходов. Тем не менее, государству по-прежнему требовались значительные финансовые ресурсы на социальную помощь, поддержку бизнеса, а также на нужды системы здравоохранения для управления COVID-19.

«Стало очевидно, что для того, чтобы сбалансировать бюджет нам не хватает 3,9 миллиарда лари (более 1,2 миллиарда долларов)», - заявил премьер.

Правительство Грузии обратилось за помощью к своим стратегическим партнерам, США и Европейскому союзу, а также к ведущим финансовым организациям. Гахария подчеркнул, что за беспрецедентно короткий срок им удалось договориться о конкретных пакетах прямой финансовой помощи.

«Мы были и являемся единственной страной в период кризиса, которая согласовала параметры новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), и правительство Грузии получило гарантии помощи в 1,5 миллиарда долларов в бюджет», - заявил он.

Согласно словам Гахарии, еще 1,5 миллиарда долларов международные партнеры Грузии готовы выделить на поддержку бизнеса.

«Мы можем сказать, что если экономике Грузии, частному сектору и правительству потребуется дополнительная ликвидность, у нас есть доступ к ресурсам в 3 миллиарда лари», - отметил он.

Пресс-служба правительства поясняет, что речь идет о помощи со стороны США, ЕС, МВФ, а также Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка, Европейского банка развития, Немецкого государственного банка развития и Французского агентства развития. Характер этой помощи разный: чрезвычайная финансовая помощь или содействие в более долгосрочной перспективе, льготные кредиты или займы и так далее.

(Автор: Тамилла Мамедова)