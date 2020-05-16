Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит с предпринимателями онлайн-встречи
БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана продолжает проводить онлайн-встречи с микро, малыми и средними предпринимателями.
Как сообщили в субботу Trend в Агентстве, в онлайн-встрече, организованной с предпринимателями рекламной индустрии, представители Государственного рекламного агентства и Агентства по развитию МСБ провели обсуждения по поводу проблем, с которыми столкнулись рекламщики в период пандемии. В ходе онлайн-встречи, проведенной в связи с закупками, представители Государственной антимонопольной службы и контроля над потребительским рынком при минэкономики и Агентства ответили на вопросы, интересующие субъектов МСБ в этой сфере.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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