Азербайджан планирует увеличить прозводство хлопка

БАКУ /Trend/ - В 2019 году дочернее предприятие Азербайджанской промышленной корпорации ООО Azərpambıq ASK произвело 80 542 тонны хлопка.

Об этом в понедельник сказал Trend директор департамента аграрного производства и торговли "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов.

По его словам, в 2019 году по сравнению с предыдущим годом было произведено на 24 тысячи тонн продукции больше. В процентном соотношении показатель 2019 года на 40 процентов больше предыдущего показателя. В этом году планируется повысить объем производимой продукции.

"В 2019 году также наблюдалось повышение качества продукции из хлопка. Процесс переработки хлопка продолжается, и до сих пор произведено 26 тысяч тонн хлопкового волокна",- отметил Байрамов.

Как сказал директор, в этом году планируется засеять хлопком территорию площадью 29 тысяч гектаров в 15 районах страны. На сегодняшний день засеяны участки площадью 23 тысячи гектаров. На 8500 гектарах хлопок уже созрел. Сев, начавшийся 10 апреля, завершен 10 мая.

Напомним, что в прошлом году урожайность была предусмотрена на уровне 28 центнеров с гектара, а в этом году прогнозируется урожайность в 30 центнеров с гектара.

В этом году в период сева ООО Azərpambıq ASK применило несколько новых методов. В пример можно привести метод посева парными рядами. Благодаря данному методу можно засеять больше семян, что обуславливает высокую урожайность.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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