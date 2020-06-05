Азербайджан планирует увеличить производство табака «Вирджиния»

БАКУ /Trend/ - В 2020 году ООО Azertütün, дочернее предприятие ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» в Закатальском, Балакенском, Гахском и Шекинском районах на северо-западе Азербайджана планирует засеять более 1500 гектаров земли табаком сорта «Вирджиния».

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанскую промышленную корпорацию.

По данным источника, в настоящее время кампания по посадке табака на фермах подходит к концу. На сегодняшний день табаком засеяно 1418,6 гектара, что составляет 93,4 процента от запланированных площадей в текущем году.

«В этом году подписаны контракты по производству табака с 191 фермером в регионах Азербайджана. До настоящего времени была проведена первая вспашка на территории 1492 гектара для посадки табака, а удобрения внесены на 1406 гектарах. На сегодняшний день табаком засеяно 520,56 гектара в Шеки, 275,2 гектара в Гахе, 383,1 гектара в Загатале и 239,69 гектара в Балакене.

Напомним, что в рамках госпрограммы "По развитию в Азербайджане производства табака и табачных изделий" информация об этой продукции из таких районов страны, как Евлах, Шеки, Гах, Закатала и Балакен интегрируются через портал Azexport в международные электронно-торговые платформы, среди которых в компании назвали, в числе прочих, All.biz, Agroserver и Tradekey.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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