Урожайность французского сорта ячменя в Хачмазе значительно превышает среднее значение

БАКУ /Trend/ - В Хачмазе отмечена высокая урожайность привезенных из Франции сортов пшеницы и ячменя.

Как сообщает во вторник Trend cо ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, зарубежные сорта, выбранные в связи с высокой урожайностью и устойчивостью к изменению погодных условий, первоначально были посажены на полях совместного азербайджано-турецкого семеноводческого и исследовательского предприятия, где на 100 гектарах была проведена пробная посадка двух сортов мягкой пшеницы и одного сорта ячменя, пригодного для пивоварения.

Специалисты Научно-исследовательского института земледелия, Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства, а также Губинского регионального центра аграрной науки и инноваций провели осмотр посевных площадей, в результате которого выяснилось, что средняя урожайность ячменя на гектар в районах выращивания сорта “Рамата” достигла 53 центнеров.

Для сравнения: средняя урожайность ячменя составляет около 30 центнеров, а средняя урожайность пшеницы в Хачмазском районе - 30-40 центнеров на гектар. Урожайность сортов пшеницы, привезенных из Франции, превышает 60 центнеров на гектар.

Основной целью испытательных посадок новых французских сортов является изучение их преимуществ по сравнению с местными сортами.