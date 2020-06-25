В Агентство по развитию МСБ Азербайджана поступило свыше 1 700 обращений

БАКУ/Trend/ - В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана с января по 23 июня поступило более 1700 обращений, сообщили в четверг Trend в Агентстве.

По словам источника, из них 515 были связаны с развитием бизнеса, 509 - пандемией коронавируса, в том числе, трудностями, с которыми столкнулись предприниматели в связи с этим, а также финансово-экономическими мерами поддержки государства, 361 - проблемами, связанными с деятельностью бизнеса, 285 - с возможностями доступа к финансовым ресурсам, исследованием внутреннего рынка, участием в выставках, поддержкой и услугами, предоставляемыми Агентством для предпринимателей, образованием и другими вопросами.

На обращения Агентство ответило в соответствии с законодательством. Те обращения, которые требовали рассмотрения, были направлены в соответствующие структурные подразделения Агентства, после чего предпринимателям была предоставлена исчерпывающая информация.

Напомним, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ) было создано Указом Президента Азербайджана от 28 декабря 2017 года. Устав и структура Агентства были утверждены Указом Президента от 26 июня 2018 года.

Агентство является публичным юридическим лицом, которое поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в стране, предоставляет ряд услуг МСБ, координирует и регулирует услуги государственных органов в этой области и действует при Министерстве экономики.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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