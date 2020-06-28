Сокращается трудовая миграция из Турции в Узбекистан

БАКУ/Trend/ - Трудовая миграция из Турции в Узбекистан сокращается.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в İŞKUR, в январе-мае 2020 года число граждан Турции, посетивших Узбекистан посредством организации с целью поиска работы, сократилось на 73,7 процента раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в январе-мае 2020 года по линии Службы занятости Узбекистан посетили 60 граждан Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 4,288 тысячи граждан Турции, что на 50,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В мае 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 41,235 тысячи граждан.

Из общего числа трудоустроенных 35,6 процента - женщины, 64,4 процента - мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в мае 2020 года 97,1 процента пришлись на долю частного сектора.

В мае 2020 года число безработных в Турции составило 3,551 миллиона человек, из которых 48,4 процента - женщины, 51,6 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu