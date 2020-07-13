Эльшад Мамедов: Экономику Азербайджана можно вывести на устойчивую траекторию роста при адекватной макроэкономической политике

БАКУ/Trend/- Национальную экономику Азербайджана можно вывести на устойчивую траекторию роста при адекватной макроэкономической политике в постпандемический период.

Такое мнение высказал Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), известный экономист Эльшад Мамедов.

По мнению экономиста, в стране имеется серьезный потенциал по всем компонентам воспроизводства.

«Если будет внедрена активная инвестиционная политика с упором на сферы нового технологического уклада, в том числе, будут внедряться инновационные биотехнологии, клеточные технологии в здравоохранение и в другие сферы, это позволит выйти нашей экономике на устойчивую траекторию роста в ближайшие годы.

Думаю, что в постпандемических условиях, именно те сферы, в которые будут активно внедряться передовые технологии, получат опережающие доходы, что вполне логично.

Разумеется, что по результатам текущего года, за вычетом первых двух месяцев, национальная экономика будет на спаде, по причине связанной не с внутренними экономическими проблемами, а с внешними шоками.

Коронавирусная пандемия нанесла серьезный урон всей мировой экономике, в частности национальным экономикам большинства стран. В течение последних десятилетий мировая экономика глобализировалась, были общие технологические, производственные и торговые цепочки, разрыв которых из-за пандемии вируса привел к масштабной проблеме, которая не обошла стороной экономику ни одной из стран мира. Разумеется, эта проблема нанесла ощутимый урон и по национальной экономике Азербайджана, как следствие этого серьезно пострадала сфера услуг, общественного питания, туризм, торговли.

Резкий спад деловой активности внутри страны привел к фактическому параличу ряда экономических сфер деятельности. Тем не менее, сферы которые активно внедряли информационные технологии, в постпандемический период получат конкурентные преимущества", - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что коренные экономические реформы, проведенные за последние годы в Азербайджане под руководством главы государства, обеспечили существенный импульс развитию ненефтяного сектора страны. И в постпандемический период крайне важно целенаправленно продолжать реформы в ключевых сферах экономики.

Автор: Матанат Насибова.