Долевое участие ЕС в общем импорте Азербайджана увеличилось

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года долевое участие Европейского союза в общем импорте Азербайджана увеличилось с 16,57 до 20,65 процента от совокупного объема, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Импорт продукции из ЕС в Азербайджан сократился на 12,8 процента, составив 1,03 миллиарда долларов.

В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в страны ЕС сократился на 40 процентов относительно аналогичного периода 2019 года

По данным комитета, экспорт азербайджанской продукции в ЕС за первые шесть месяцев текущего года составил 3,779 миллиарда долларов, в то время как годом раньше – 5,319 миллиарда долларов. Долевое участие ЕС в общем экспорте Азербайджана уменьшилось с 53,31 до 49,17 процента от совокупного объема.

В январе - июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов.

(Автор: Фидан Бабаева)

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