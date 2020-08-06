Проект «ЕвроХима» поспособствует повышению продовольственной безопасности Казахстана
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Выделены средства для устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, госимуществу и инфраструктурным объектам в Товузском районе Азербайджана - распоряжение
Президент Ильхам Алиев выделил средства для ввода в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения
«Лаборатория Касперского» начинает поиск стартапов, занятых в сфере защиты малого и среднего бизнеса
Скоординированная деятельность азербайджанской диаспоры поставила армянское лобби в тяжелое положение
Оказав Ливану финансовую помощь, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева продемонстрировал исламскую солидарность - ливанский парламентарий
Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией (ФОТО)
В Азербайджане для оплаты обучения студентов предусмотрены 40 млн манатов - глава парламентского комитета
В Азербайджане подготовлены предложения о выплате компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом