Импорт продукции из Португалии в Азербайджан растет

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года импорт продукции из Португалии в Азербайджан увеличился на 21,1 процента, составив 5,96 миллиона долларов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Долевое участие Португалии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,07 до 0,12 процента от совокупного объема.

В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Португалию сократился на 63 процента относительно аналогичного периода 2019 года

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Португалию за первые шесть месяцев текущего года составил 130,75 миллиона долларов, в то время как годом ранее это были 213,33 миллиона долларов. Долевое участие Португалии в общем экспорте Азербайджана сократилось с 2,14 до 1,70 процента от совокупного объема.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Португалией составили 136,71 миллиона долларов, что в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было положительным и составило 124,79 миллиона долларов.

В январе-июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов.

(Автор: Фидан Бабаева)

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