Экспорт азербайджанской продукции в Кыргызстан значительно возрос

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Кыргызстан увеличился в 1,7 раза относительно аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Кыргызстан за первые шесть месяцев текущего года составил 1,474 миллиона долларов США, в то время как годом ранее это были 857 тысячи долларов США. Долевое участие Кыргызстана в общем экспорте Азербайджана осталось неизменным и составило 0,01 процента.

Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Кыргызстаном составили 2,523 миллиона долларов США, что на 3,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт продукции из Кыргызстана в Азербайджан уменьшился в 1,7 раза, составив 1,049 миллиона долларов США. Долевое участие Кыргызстана в общем импорте Азербайджана уменьшилось с 0,04 до 0,01 процента от совокупного объема.

Сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период было положительным и составило 425 тысячи долларов.

В январе - июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении уменьшилось на 10 процентов и осталось отрицательным, составив 2,69 миллиарда долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева)

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