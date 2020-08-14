AZPROMO и TajInvest реализуют совместные проекты

БАКУ /Trend/ - Между Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и таджикским “TajInvest” состоялась онлайн-деловая встреча, сообщает Trend со ссылкой на AZPROMO.

Исполняющий обязанности президента Фонда Юсиф Абдуллаев рассказал о деятельности представленной им структуры, рассказал о созданной в стране благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, продвижении бренда "Made in Azerbaijan" и проводимой работе по продвижению и расширению продаж азербайджанской продукции на зарубежных рынках.

Генеральный директор компании "TajInvest" Файзуллозода Хуршед Мирзо отметил важность налаживания связей между двумя структурами, довел до внимания проводимую работу в этой области.

На встрече состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов в рамках Всемирной Ассоциации агентств по поощрению инвестиций (WAIPA) между AZPROMO и TajInvest. Отметим, что оба учреждения являются членами Всемирной Ассоциации агентств по поощрению инвестиций (WAIPA).

Отметим, что AZPROMO имеет статус регионального директора по Центральной Азии.