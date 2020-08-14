Иран наращивает производство пропилена

БАКУ /Trend/ - Производство метанола в Иране через пять лет достигнет 23 миллионов тонн, и этот потенциал будет направлен на производство пяти миллионов тонн пропилена.

Как сообщает Trend, об этом сказал IRNA замминистра нефтяной промышленности, исполнительный директор Национальной компании нефтехимической промышленности Ирана Бехзад Мохаммади.

По его словам, в настоящее время объем производства пропилена составляет 950 тысяч тонн в год. Такое количество недостаточно с учетом внутренней потребности.

"В направлении производства пропилена будет разработано как минимум 22 основных плана, и в секторе переработки (downstream industry - включает нефтеперерабатывающие (нефтехимические) заводы, сеть по распределению продуктов переработки нефти и их розничным продажам) будет расширен ассортимент продукции. В настоящее время пропилен в Иране производится из пропана. Наряду с этим получена технология производства пропилена из метанола, и в этом направлении ведутся работы", - сказал Мохаммади

Он отметил, что хотя в 2013 году совместно с германской компанией было налажено производство пропилена, после наложения санкций на Иран со стороны США эта компания покинула страну, и Иран сам продолжил производить пропилен.

"Предварительная работа для производства пропилена из метанола уже осуществлена. Ведется работа по производству катализаторов в стране, также нет никаких проблем по снабжению катализаторами", - подчеркнул Бехзад Мохаммади.

Он добавил, что особое внимание этому вопросу уделяется в Асалуйеде в провинции Бушер на юге Ирана. Там предусматривается создание парка с заводами по производству пропилена из метанола.

(Автор: Эльнур Багышо. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)