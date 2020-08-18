Об итогах деятельности Наманганской СЭЗ Узбекистана в первом полугодии 2020 года

БАКУ /Trend/ - Наманганская область является одним из наиболее привлекательных регионов Узбекистана с точки зрения инвестиционных условий, сказал в интервьюTrend Директор Наманганской Свободной Экономической Зоны (Наманган СЭЗ) Муроджон Гафуров.

"Первая и главная причина - государственная поддержка потенциальных инвесторов в регионе. Кроме того - отличные климатические условия, квалифицированный персонал, богатые природные ресурсы и широкий спектр экспортных возможностей играют важную роль формировании ежегодно растущего притока инвесторов в регион. Модернизация экономики и повышение прозрачности, несомненно, превратят Наманганскую область в регион с развитой экономикой в ближайшем будущем.

С этой целью в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 20 августа 2018 года в области создана свободная экономическая зона Наманган охватывающая 681.4 гектаров территории.

Согласно Налоговому кодексу Республики Узбекистан участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами на срок от трех до 10 лет, в зависимости от суммы инвестиций. Также предусматривается, что участники смогут пользоваться освобождением от налога на добавленную стоимость и других налогов в соответствии с настоящим Налоговым кодексом.

На сегодняшний день в СЭЗ реализуется 18 проектов стоимостью 603.1 миллиона долларов, рассчитанные на период с 2019 по 2024 годы. Из указанной суммы собственные средства предприятий составляют 59,3 миллиона долларов, банковские кредиты - 77.2 миллиона долларов и иностранные инвестиции - 466.6 миллиона долларов. В результате запуска данных проектов на полную мощность планируется создание 6509 новых рабочих мест.

Несмотря на недавнее создание СЭЗ "Наманган" оказывает существенное положительное влияние на экономику всей области. Следует отметить, что, несмотря на влияние пандемии Covid-19, Государственная комиссия по статистике Узбекистана отметила высокие темпы роста в Наманганской области (на 3.1 процента) в первом полугодии 2020 года по валовому региональному продукту (ВРП), - сказал Гафуров.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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