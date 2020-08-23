Казахстан применяет львиную долю современных технологий геологоразведки

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Казахстане применяются практически все известные в мире современные технологии геологоразведки, сказал Trend Председатель правления АО Национальная Геологоразведочная Компания Казахстана "Казгеология" Анвар Боранбаев.

По его словам, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых это затратный, длительный и инвестиционно-высокорискованный процесс, и чем больше различных методов геологоразведки используется, тем точнее результат.

Так, отметил Боранбаев, в настоящее время казахстанская геологоразведка осуществляется по схеме "космос-воздух-земля" ("спутниковая георазведка-аэрогеофизическая разведка-наземная разведка).

"На первом "космическом" этапе используются различные методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), на втором этапе производятся самолетные (вертолетные) аэрогеофизические исследования, и на третьем наземные (сейсморазведка 2D/3D, электро-магниторазведка, геохимическое зондирование и др.)" - сказал Боранбаев.

Он отметил, что космические методы ДЗЗ позволяют охватывать большие территории, включая труднодоступные для традиционных методов участки.

"Суть ДЗЗ в геологоразведке состоит в приеме данных со спутников, их обработке и геологической интерпретации. ДЗЗ позволяет осуществлять структурный анализ изучаемой поверхности для оценки глубинного залегания пород, изучение свойств полезных ископаемых посредством спектрального анализа, прогнозирование мест залегания пород, выявления сейсмоактивных зон, оценки возможных ресурсов, разработки карт, актуализации и анализа геологических аномалий и изменений, отслеживания опасных геологических процессов и т.д. ДЗЗ значительно удешевляет поиск полезных ископаемых и минералов: снижаются финансовые и временные затраты на дальнейшую наземную разведку", - сказал он.

Также, с 2015 года действует собственная космическая система дистанционного зондирования Земли Казахстана (КС ДЗЗ РК) в составе двух космических аппаратов "KazEOSat-1" и "KazEOSat-2", а также наземного сегмента ДЗЗ.

"Проект реализуется совместно с ведущей европейской компанией Airbus Defense and Space). На рынке ДЗЗ конкурируют не менее 10-15 компаний. Дешифрование получаемых данных ДЗЗ с их последующей геологической интерпретацией производится различными методами в зависимости от исходной информации космических снимков, которые представляют собой зарегистрированное определённым видом сенсоров электромагнитное излучение с различными длинами вол", - сказал Боранбаев.

Боранбаев также сообщил, что для проведения аэрогеофизических исследований используется уникальная система ZTEM (Z-Axis Tipper Electromagnetic), разработанная эксклюзивным партнером АО "НК Казгеология" канадской компанией Geotech Ltd.

"Метод предназначен для поисков месторождений полезных ископаемых на глубину более 2,5 км. Это открывает широкие возможности при поисках многих типов месторождений, чему подтверждением являются многочисленные примеры обнаружения данной технологией новых, ранее неизвестных объектов по всему миру и в Казахстане", - сказал он.

Боранбаев отметил, что на данный момент в Казахстане также активно используется магнитометрическая сьемка с использованием БПЛА (беспилотные летательные аппараты).

"Для проведения наземной геологоразведки используются, как и в других странах, гравиметрическая разведка, электроразведка, сейсморазведка. Для разведки на морском шельфе - гидромагнитная съемка. Для обработки полученных данных и построения трёхмерных геологических моделей месторождений используются как отечественные, так и зарубежные программные продукт", - подытожил Боранбаев.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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