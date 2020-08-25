Азербайджан увеличил импорт дезинфицирующих средств
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В Азербайджане следует соблюдать правила карантина в месяце Мухаррам, как это было в период Рамазана - УМК
МИД: Согласование графика вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана должно составить предмет переговоров
Глава МИД Азербайджан: Мы ожидаем от сопредседателей МГ ОБСЕ гарантий готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров
Министр обороны России: Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями
Президент Ильхам Алиев: Соревнования «Кубок моря» будут служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют
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