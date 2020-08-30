Положительное сальдо торгового баланса Азербайджана превысило $1,7 млрд

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года юридические и физические лица в Азербайджане провели торговые операции с партнерами из 167 стран, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчетные данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

В частности, экспорт был осуществлен в 100 стран, а импорт - из 155 стран.

Внешнеторговый оборот страны в январе-июне 2020 года составил 11,7 миллиарда долларов (с учетом статистической стоимости сырой нефти и природного газа, таможенное оформление которых не было полностью завершено), в том числе 6,76 миллиарда долларов пришлось на экспорт и 4,98 миллиарда долларов - на импорт. В результате положительное сальдо торгового баланса составило 1,77 миллиарда долларов.

По сравнению с январем-июнем 2019 года внешнеторговый оборот в фактических ценах сократился на 30,3 процента, в реальном выражении - на 20,5 процента, в том числе импорт - на 4,6 процента и экспорт - на 42,8 процента.

За этот период из страны было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 911,9 миллиона долларов, что в фактических ценах на 14 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в реальном выражении – меньше на 5,2 процента.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)