USAID выделило более $4 млн на оздоровительные мероприятия в Азербайджане

Бизнес 4 сентября 2020 20:37 (UTC+04:00)
USAID выделило более $4 млн на оздоровительные мероприятия в Азербайджане
USAID выделило более $4 млн на оздоровительные мероприятия в Азербайджане
USAID выделило более $4 млн на оздоровительные мероприятия в Азербайджане
В Алятской СЭЗ узбекские и азербайджанские предприниматели могут создать совместные предприятия
В Алятской СЭЗ узбекские и азербайджанские предприниматели могут создать совместные предприятия
FAO: В 2020 году в мире ожидается рекордное производство зерновых
FAO: В 2020 году в мире ожидается рекордное производство зерновых
Лента новостей
Азербайджан и Иран обсудили совместный проект в сфере гидроэлектроэнергетики Энергетика 20:52
ЗАО AzerGold объявило тендер на закупку запчастей для генераторов Тендеры 20:45
USAID выделило более $4 млн на оздоровительные мероприятия в Азербайджане Бизнес 20:37
ГУГДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с разрешением въезда в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район Общество 20:15
В Азербайджане сняты некоторые ограничения для гостиниц в связи с COVID-19 Общество 20:09
В Азербайджане будет разрешено собираться в группы до 10 человек Общество 20:01
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Казахстана (ФОТО) Политика 19:57
Гротеск и фантастическая птица Симург — картины азербайджанской художницы (ФОТО) Культура 19:43
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением подъемного крана, названа предварительная причина аварии Происшествия 19:28
В Азербайджане вскоре будут сданы в эксплуатацию 47 школ (ФОТО) Общество 19:14
Турецкий политолог: Инициатива Анны Акопян по привлечению женщин к военной подготовке в Нагорном Карабахе — провокация Политика 19:13
Регулирование тарифов на автобусные перевозки не обсуждается — Тарифный совет Азербайджана Общество 18:42
Грузины великолепно поют на азербайджанском языке. Посвящение любимому Азербайджану (ВИДЕО) Культура 18:41
Военные корабли России покинули Бакинский порт (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:39
Возобновляется въезд и выезд в районы Азербайджана Общество 18:20
В Азербайджане будет разрешено обслуживание клиентов в помещениях кафе и ресторанов Общество 18:13
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана принял решение об очередном смягчении карантина Общество 18:02
За некоторые преступления должна быть предусмотрена смертная казнь - Спикер парламента Турции Турция 18:01
Aztelecom расширяет телекоммуникационную сеть в Азербайджане ИКТ 17:57
В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 155 человек Общество 17:54
Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании министров обороны СНГ в Москве Политика 17:50
Большую часть населения России планируют вакцинировать от COVID-19 в течение 9-12 месяцев Россия 17:50
Узбекистан и Австрия готовятся к проведению очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Узбекистан 17:46
В Алятской СЭЗ узбекские и азербайджанские предприниматели могут создать совместные предприятия Бизнес 17:45
Уровень безработицы в США в августе впервые опустился ниже 10% с начала пандемии США 17:33
FAO: В 2020 году в мире ожидается рекордное производство зерновых Бизнес 17:32
Из Азербайджана в Казахстан отправлены еще 18 граждан этой страны Общество 17:28
1,6 трлн тенге предусмотрено на реализацию поручений президента Казахстана в 2021 году Казахстан 17:27
Министр иностранных дел Швейцарии посетит Иран в следующий понедельник Политика 17:27
Международная ассоциация соцобеспечения дала высокую оценку реформам в Азербайджане Общество 17:25
Рагим Газиев отпущен под домашний арест Общество 17:22
В центре Тбилиси произошел взрыв Грузия 17:16
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим обучаться по специальности "журналистика" Общество 17:13
Помощник Президента Азербайджана встретился с руководителями правозащитных НПО (ФОТО) Политика 17:10
Нетаньяху опроверг публикацию СМИ о его согласии на продажу американских вооружений ОАЭ Израиль 17:07
Студенты Азербайджанского института теологии будут обеспечены бесплатным питанием и одеждой Общество 17:04
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на реализацию сырой нефти Тендеры 16:59
В Азербайджане снижена плата за использование Государственного реестра обременений движимого имущества Экономика 16:54
В Азербайджане проводятся мониторинги работы отелей (ФОТО) Общество 16:51
В сентябре в Азербайджане выпустят мальков в естественные водоемы Общество 16:47
USAID поощряет сотрудничество между гражданами Азербайджана и США Бизнес 16:42
МИД Азербайджана осудил обстрелы хуситами гражданских лиц и объектов в Саудовской Аравии Политика 16:34
Ольга Лерман играет великую Елену Вяльбе: Я родилась в солнечном Баку, поэтому училась бегать на лыжах с нуля (ФОТО) Культура 16:33
Александр Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году Россия 16:28
Нагиф Хамзаев: Решительная политика Президента Ильхама Алиева обеспечивает защиту наших национальных интересов Политика 16:28
В Баку состоялась церемония закрытия конкурса "Кубок моря" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:24
В Азербайджане утвержден список ветеринарных услуг, финансируемых из бюджета Экономика 16:16
ГЭЦ Азербайджана проведет экзамен GRE: General Test Общество 16:14
У 33 граждан, эвакуированных в Азербайджан из России, выявлен COVİD-19 - TƏBİB Общество 16:10
USAID о текущих проектах по поддержке женского предпринимательства в Азербайджане Бизнес 16:08
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве образования" - Указ Политика 16:06
Туркменистан увеличил импорт кислот из стран ЕАЭС Бизнес 15:58
Завотделом БТА Хикмет Бабаев освобожден от занимаемой должности Общество 15:57
Цены на нефть перешли к росту, опасения по спросу сохраняются Энергетика 15:48
Поддержка Турции со стороны Президента Ильхама Алиева — пример для всего тюркского мира — эксперт Политика 15:41
Бакинский морской порт расширяет сотрудничество с портами Туркменистана и Казахстана Транспорт 15:40
Позиция Президента Азербайджана, продемонстрированная на встрече с послом Греции - еще один образец турецко-азербайджанской дружбы и братства - депутат Политика 15:30
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о выдаче планшета каждой семье Общество 15:27
В Азербайджана есть лица, которые полностью уклоняются от уплаты алиментов - Минюст Общество 15:23
Всемирно известный француз с азербайджанскими корнями получил приз за вклад в мировое киноискусство Культура 15:14
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 15:12
В Абшероне при получении взятки задержано должностное лицо (ВИДЕО) Происшествия 15:07
Бактрансагентство: Въезд на проспект Азадлыг закрыт Происшествия 15:03
Узбекистан и Кыргызстан планируют расширить пропускную способность дорог на приграничных КПП Узбекистан 15:00
В Нахчыване охрана здоровья военнослужащих и членов их семей находится в центре внимания (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:00
Доходы бюджета Узбекистана могут оказаться ниже официальных прогнозов Узбекистан 15:00
Опубликованы данные по активности Афганистана на товарно-сырьевой бирже Туркменистана в августе Бизнес 14:54
Туркменистан рассматривает возможность сотрудничества с новыми итальянскими компаниями Бизнес 14:44
Абитуриенты-рекордсмены первой группы специальностей выберут Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО) Общество 14:43
Пятеро выпускников школ Баку набрали максимальный результат на приемных экзаменах (ФОТО) Общество 14:42
Урок Греции про «тройной формат», который с участием Еревана превратился в «ось зла» Политика 14:41
Центр развития МСБ поощряет создание новых субъектов предпринимательства в Азербайджане Бизнес 14:38
В Азербайджане стартует регистрация на программу Foundation престижного колледжа Соединенного Королевства Brooke House Общество 14:37
В ВОЗ не ожидают массовой вакцинации от коронавируса до середины 2021 года Европа 14:36
В Баку строительный кран упал на жилое здание (ВИДЕО) Происшествия 14:36
Выпускник Бакинской высшей школы нефти назван «Успешным студентом года» Общество 14:32
Азербайджанский депутат предлагает открыть моллы Экономика 14:22
Минтруда Азербайджана прокомментировало информацию о задержании главы филиала Госфонда соцзащиты Общество 14:15
Названо общее количество сделок на бирже Туркменистана за август Бизнес 14:13
Акопян готовит армянских женщин к нападению на мирных азербайджанцев - итальянская пресса Политика 14:11
В Азербайджане отменяются ограничения на встречи разведенных родителей с детьми Общество 14:10
В Азербайджане разрабатывается мобильное приложение по учету информации о должниках Общество 14:07
В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведена масштабная дезинфекция (ФОТО) Общество 14:05
Азербайджан планирует организацию инвестиционных миссий за рубежом Бизнес 13:54
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана провело операцию в Бинагади Общество 13:29
Туркменское предприятие экспортировало большой объем полипропиленовой продукции в Узбекистан Бизнес 13:28
Прорабатывается вопрос восстановления работы Объединенной энергетической системы ЦА Энергетика 13:27
В субботу в Баку сохранится комфортная погода Общество 13:26
В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву Россия 13:22
Невеста погибла во время съемки свадебных фотографий Интересное 13:22
Полиция США обнаружила в Далласе украденную 18 лет назад в Италии картину XIX века США 13:09
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества руководителя партии Происшествия 13:00
Минфин Азербайджана обнародовал прогноз по ВВП на следующие четыре года Финансы 12:59
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA (ФОТО) Политика 12:58
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110 Россия 12:54
В Азербайджане приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения в своей деятельности Общество 12:52
Не менее 7 человек погибли в Индии при взрыве на подпольной фабрике пиротехники Другие страны 12:51
Обнародован прогноз по среднегодовой инфляции в Азербайджане на ближайшие четыре года Финансы 12:50
ЦБА проведет очередной депозитный аукцион Финансы 12:50
В нескольких городах Израиля установлены новые температурные рекорды Израиль 12:49
Все новости