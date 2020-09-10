USAID способствует развитию животноводческого сектора Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Реализуемая Агентством США по международному развитию (USAID) программа в Туркменистане способствует развитию животноводческого сектора страны, путем внедрения новых рыночных решений, которые увеличат доходы фермеров, поставщиков и предпринимателей, сообщил Trend начальник отдела информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.

Гайс отметил, что эта программа также будет способствовать укреплению связей между государственным и частным сектором Туркменистана.

Также он сказал об уже реализованных совместных проектах в сельскохозяйтственном секторе Туркменистана.

"Например, в прошлом году USAID совместно с местной туркменской фирмой профинансировало успешную пилотную поставку туркменских бахчевых культур в Австрию, что продемонстрировало жизнеспособность этого нового торгового маршрута и спрос на туркменскую продукцию за рубежом", - отметил Гайс.

Гайс отметил, что USAID продолжает сотрудничать с Туркменистаном в рамках многих активных программ, которые способствуют укреплению и диверсификации экономики Туркменистана.

Как ранее сообщил Trend представитель USAID, агентство намерено построить устойчивый энергетический рынок для стран Центральной Азии.

"USAID стремится развивать расширенное региональное сотрудничество по общим энергетическим ресурсам, включая создание устойчивого энергетического рынка и связей внутри региона, а также и с Афганистаном посредством наших энергетических программ", - заявил представитель агентства.

(Автор: Джейла Алиева.)

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