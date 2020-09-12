Экономическое развитие и создание рабочих мест в Грузии остаются ключевыми приоритетами для ЕС

БАКУ /Trend/ - Экономическое развитие и создание рабочих мест в Грузии являются ключевыми приоритетами для Европейского Союза (ЕС).

Об этом Trend сообщили в Делегации ЕС в Грузии.

"ЕС является основным торговым партнером Грузии, на долю которого приходится 27 процентов от общего объема торговли", - заявили в делегации ЕС.

Как отметил представитель делегации, расширяющиеся возможности поставок большего количества грузинских товаров на рынки ЕС предоставляет грузинам новые возможности для экспорта и получения доходов.

"Малые и средние предприятия (МСП) являются основой экономики Грузии. Для поддержки их развития ЕС предоставляет финансирование, обучение и поддержку экспорта в рамках своей инициативы EU4Business. С 2009 года ссуды получили 40 000 грузинских МСП, микропредприятий и фермеров," - добавил представитель делегации.

Согласно источнику, в рамках программы Horizon 2020 инновационным МСП и компаниям со средней рыночной стоимостью было предоставлено в общей сложности 130 миллионов евро в виде кредитов.

"Это привело к созданию примерно 10 300 новых рабочих мест", - заявила делегация ЕС.

Напомним, что Грузия и Европейский Союз поддерживают отношения с 1996 года в рамках INOGATE, а в 2006 году был реализован пятилетний "План действий" по сближению в контексте Европейской политики соседства.

(Автор: Тамилла Мамедова)