Азербайджан сократил экспорт хурмы
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В Азербайджане пенсии женщинам, зарегистрированным в системе индивидуального учета, назначаются автоматически
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Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона призвала оказать давление на оккупантскую Армению
США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - Помпео
МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ договорились организовать совместную рабочую группу