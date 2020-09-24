В Гаване прокомментировали ограничения США на ввоз алкоголя и табака из Кубы

Новые ограничения Вашингтона на ввоз табака и алкоголя кубинского производства затронут интересы граждан США и не смогут сломить волю кубинского народа. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ограничения на проживание [на Кубе] и импорт рома и табака ограничивают права американцев и затрагивают семьи в обеих странах. Враги Кубы ошибаются, когда делают ставку на то, что эти оппортунистические действия, продиктованные электоральными интересами президента [США Дональда] Трампа, сломят волю кубинцев", - написал дипломат в Twitter.

В среду президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении ограничений в отношении Кубы. Вводятся новые запреты на бронирование американцами номеров в ряде отелей страны, ввоз в США произведенной на Кубе алкогольной и табачной продукции, а также участие американцев в ряде общественных мероприятий на острове. Как заявляет Вашингтон, новые ограничения вводятся, чтобы "претворить в жизнь положения внешней политики президента в отношении Кубы и лишить кубинский режим источников дохода".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.