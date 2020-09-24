Азиатский банк развития выделил Азербайджану более $450 тыс.

БАКУ /Trend/ - В медицинском учреждении "Ени клиника", совместно с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) состоялось отчетное мероприятие, посвященное результатам проекта технической помощи "Региональная поддержка в целях снижения негативного воздействия нового вида коронавирусной пандемии COVID-19, а также потенциальных пандемий других инфекционных заболеваний", сообщает Trend со ссылкой на Госагентство ОМС.

По данным агентства, в мероприятии приняли участие заместитель председателя правления агентства Нигяр Байрамова, руководитель постоянного представительства Азиатского банка развития в Азербайджане Нариман Маннапбеков, а также представители министерства здравоохранения, министерства финансов, министерства иностранных дел и министерства экономики Азербайджана.

Сообщается, что открывая мероприятие, заместитель председателя правления агентства отметила, что для осуществления мер по борьбе с коронавирусной пандемией возникает необходимость во взаимодействии и сотрудничестве между странами, и до сегодняшнего дня АБР участвовал в финансировании ряда региональных проектов, реализуемых по инициативе Азербайджана. В качестве очередного примера сотрудничества и поддержки постоянное представительство АБР в Азербайджане, в рамках данного проекта, выделило техническую помощь в размере 455 тысяч долларов США. Эта помощь включает в себя индивидуальные защитные средства для медицинских работников, комбинезоны, респираторные маски N95, защитные очки и другие медицинские принадлежности. Н.Байрамова выразила признательность руководителю постоянного представительства АБР в Азербайджане за техническую помощь и поддержку.

Н.Маннапбеков в свою очередь добавил, что плодотворное сотрудничество с уполномоченными структурами страны, в том числе с агентствами и TƏBİB, позволило разделить процесс доставки в страну средств индивидуальной защиты на четыре части. Более срочные и легкие товары доставлялись по воздуху, а другие - по морю.

В завершении Маннапбеков отметил, что АБР продолжит работать совместно с правительством Азербайджана и партнерами по развитию с целью мобилизации дополнительных ресурсов для эффективного реагирования нашей страны на пандемию.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni