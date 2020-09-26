В Китае растет спрос на турецкие автомобили
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В системе юстиции и пенитенциарных учреждениях Азербайджана выявлено 18 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии
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