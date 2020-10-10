Германо-азербайджанская программа развития менеджеров модернизирует свою деятельность

БАКУ /Trend/ - Совместная "Германо-азербайджанская программа профессионального развития менеджеров в азербайджанском бизнес-сообществе", координируемая Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане и Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) в Германии, продолжает работу в формате онлайн в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным, в рамках программы с 17 августа по 8 октября текущего года был проведен виртуальный курс повышения квалификации. В тренинге приняли участие предприниматели и менеджеры из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.

"8 октября состоялась онлайн конференция, посвященная итогам курса повышения квалификации. Выступивший на мероприятии советник председателя правления Агентства МСБ Заур Гардашев отметил значение азербайджано-германской совместной программы для стран-партнеров", - отмечается в сообщении.

На мероприятии представители Федерального министерства экономики и энергетики Германии, GIZ, учебного центра Карла Дюссберга, расположенного в Кельне, рассказали о результатах курса повышения квалификации, а участники программы выступили с презентациями о тренингах, проведенных в ходе курса, встречах с немецкими компаниями и налаженных деловых связях.

Отметим, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между министерством экономики Азербайджана и федеральным министерством экономики и энергетики Германии, предприниматели и менеджеры, работающие в различных сферах экономики в рамках “Германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана”, участвуют в бесплатном курсе повышения квалификации в Германии, приобретают международный опыт, налаживают деловые связи. До сих пор в рамках программы 450 азербайджанских предпринимателей и менеджеров прошли курсы повышения квалификации в Германии.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva