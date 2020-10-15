Производители винограда в Армении несут катастрофические убытки

БАКУ /Trend/ - Влияние оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана уже проявляется во всех сферах экономики этой страны. Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, об этом заявил заместитель исполнительного директора центра Рамиль Гусейн.

По его словам, в виноградарстве этой страны уже возникают серьезные проблемы. Так, продолжение военной мобилизации в Армении негативно сказалось на работе заводов по переработке винограда. В результате этого предприятия по переработке винограда резко снизили цены на покупаемый виноград.

По словам заместителя исполнительного директора, в данный момент перерабатывающие предприятия в Армении покупают килограмм винограда по цене 90 драмов ($0,18) или еще ниже. Фермеры, у которых нет возможности для продажи, вынуждены принимать условия перерабатывающих предприятий, и им приходится продавать свою продукцию дешевле себестоимости. В результате в Армении производители винограда становятся банкротами.

Отметим, что в прошлом году Ереванский коньячный завод оптом закупал один килограмм винограда за 140-150 драмов, а это значит, что под влиянием войны цены на виноград в Армении подешевели на 40 процентов, а армянские фермеры понесли серьезные убытки. Это также говорит о том, что из-за недостаточной мощности перерабатывающих предприятий в следующем году в Армении может произойти серьезное снижение экспорта алкогольных напитков.

Напомним, что в 2019 году до 11 процентов экспорта Армении составляли алкогольные напитки. Тем самым становится ясно, что последствия оккупационной политики Армении против Азербайджана разрушают экономику этой страны и ведут агрессора к катастрофе.

(Автор: Зейни Джафаров)

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