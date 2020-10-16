Микаил Джаббаров обсудил с послом Польши в Азербайджане перспективы двухстороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял посла Польши в Азербайджане Рафала Поборски, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

По данным ведомства, на встрече была отмечена роль взаимных официальных визитов и проводимых встреч в расширении азербайджано-польских связей и развитии сотрудничества. Также было отмечено, что между странами осуществляется плодотворное сотрудничество по ряду направлений экономики, в том числе в сфере торговли.

На встрече было подчеркнуто, что в январе-августе 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост товарооборота. В Варшаве действует торговое представительство Азербайджана, функционирующее в 10 странах Центральной Европы, а также Торговый дом Азербайджана.

Микаил Джаббаров проинформировал посла о том, что в результате агрессивной политики Армении против Азербайджана, Нагорный Карабах и прилегающие регионы Азербайджана были оккупированы, а с 27 сентября текущего года оккупант начал очередные провокации. Посол также был проинформирован об успешной контрнаступательной операции, осуществляемой Азербайджаном в рамках международного права для обеспечения безопасности своих граждан и возвращения оккупированных земель.

Сообщается также, что на встрече была представлена информация о мерах, принимаемых в период пандемии, текущей экономической ситуации, проводимых реформах, а также подчеркнуто значение взаимной помощи между двумя странами в борьбе с коронавирусом. Подчеркнув деятельность Азербайджанского инвестиционного холдинга, Джаббаров отметил возможности сотрудничества в постпандемийный период в сферах цифровой экономики, транспорта, энергетики и государственно-частного партнерства.

Джаббаров проинформировал польского посла о благоприятных транспортно-транзитных возможностях Азербайджана, в том числе о потенциале железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и свободной экономической зоны Алят, пригласив польские компании воспользоваться этими возможностями.

Посол Польши в свою очередь подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном и выразив удовлетворение своей деятельностью в Азербайджане, поделился мнением о направлениях расширения экономических связей между двумя странами.

Отметим, что на встрече были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничества между портами двух стран, открытие прямого авиасообщения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni