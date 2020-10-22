Azergold осуществляет меры по правовой оценке незаконной добычи на оккупированных территориях
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Законопроект о переименовании освобожденного от оккупации села Венг рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана
Ракетный удар по Габале, где проходят международные фестивали, очередное военное преступление фашистского режима Армении – народный артист СССР Фархад Бадалбейли
АБР и Афганистан подписали соглашение о финансировании строительства линии электропередач из Узбекистана
Бездействие международных организаций, закрывающих глаза на военные преступления Армении, возмутительно – Дадаш Мамедов
Туркменистан и ОАЭ рассмотрели возможность задействования морского транспорта для продвижения торгово-экономических связей
Благодарю Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана за радостную весть об освобождении Зангилана от армянской оккупации - вынужденный переселенец (ВИДЕО)
Командир полка армянских ВС ранен, его заместитель и командир батальона убиты - минобороны Азербайджана
Пашинян, получивший мандат на реализацию плана Сороса, отворачивается от Москвы - направление - Европа
Еврокомиссия выпустила первую эмиссию социальных облигаций для сохранения рабочих мест во время кризиса COVID-19
МИД Азербайджана прокомментировал заявление Пашиняна об отсутствии дипломатического урегулирования карабахского конфликта
Заявление Пашиняна об отсутствии дипломатического урегулирования карабахского конфликта раскрывает намерения Армении - Ибрагим Калын
АБР и Афганистан подписали соглашение о финансировании строительства линии электропередач из Узбекистана