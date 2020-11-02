Вопросы развития агропромышленного комплекса обсудили в Туркестанской области

На площадке Палаты предпринимателей Туркестанской области состоялось расширенное заседание Комитета по развитию агропромышленного комплекса регионального Совета палаты предпринимателей с участием заместителя акима области Улана Тажибаева, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В заседании совета также приняли участие руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков, руководители финансовых институтов и члены комитета агропромышленного комплекса и пищевой промышленности.

Открывая заседание, директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Нахипбеков отметил, что для полноценного рассмотрения проблем аграриев и поиска путей их решения палатой были приглашены руководители соответствующих государственных структур.

В ходе встречи предприниматели 15 районов области задали представителям местных исполнительных органов наболевшие вопросы, высказали свои замечания и пожелания. Кроме того, были затронуты и основные проблемы местных аграриев, а также обсуждены предложения по их решению.

О проделанной работе в сфере АПК рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

Помимо этого, участники обсудили повышение урожайности за счет широкого применения элитных семян в хлопководстве, развитие агропромышленной инфраструктуры, модернизацию сельскохозяйственной техники, а также создание и субсидирование сельскохозяйственных кооперативов.

По итогам заседания была достигнута договоренность проводить подобные встречи не реже одного раза в квартал