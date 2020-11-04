Строительство шинного завода в Казахстане планируется начать весной 2021 года

Российская компания «Татнефть» будет выпускать в Карагандинской области автомобильные шины. Новый завод построят в Сарани, передает Trend со ссылкой на Акимат Карагандинской области.

Автомобильный кластер создаётся на территории бывшего завода РТИ.

Уже разработана Дорожная карта по реализации масштабного проекта. Строительство завода планируется начать в марте 2021 года.

Для решения организационных вопросов в Караганду прибыла делегация во главе с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым. Инвесторы посетили строительную площадку в Сарани и встретились с акимом области Женисом Касымбеком.

- Мы направляем сюда лучшие ресурсы, чтобы реализовать этот проект качественно и в срок. Готовы внести свой вклад в развитие автомобильной промышленности Казахстана, в частности Карагандинской области. Проект отвечает таким критериям, как создание новых рабочих мест, импортозамещение и обеспечение экспортного потенциала, - отметил Наиль Маганов.

Представители компании высоко оценили инвестиционный климат региона.

Женис Касымбек заверил, что все взятые обязательства в рамках инвестиционного соглашения исполняются. Под строительство завода предоставлен земельный участок. Началось подведение инфраструктуры.

Участником совместного предприятия станет СПК «Сарыарка».

- Это значимый проект для нашей области, который позволит развить новое направление. Мы заинтересованы не только в инвестициях, но и в вашем опыте. Будет создано больше тысячи новых рабочих мест, - подчеркнул Женис Касымбек. - С регионами России мы активно работаем во многих отраслях. В области действует 891 совместное предприятие. Больше 1 млрд долларов США составил товарооборот с Российской Федерацией в этом году.

Общий объём инвестиций составит порядка 111 млрд тенге. На заводе в Карагандинской области будут производить новый вид шин made in Kazakhstan с учётом особенностей климата.

Запуск проекта ожидается в 2022 году. К 2025 году планируется выйти на проектную мощность - 3 млн легковых шин и 0,5 млн грузовых шин в год. Продукция будет поставляться на внутренний рынок и экспорт в страны ближнего зарубежья.

На встрече обсуждали и кадровый вопрос. На предприятии будут работать местные специалисты. Программа подготовки предполагает, что претенденты пройдут обучение в Татарстане.

Напомним, старт проекту был дан в сентябре на встрече премьер-министра РК Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова в Костанае. ПАО «Татнефть», АО «Группа компаний «Аллюр» и акимат Карагандинской области подписали инвестиционное соглашение о создании совместного шинного предприятия.

На территории бывшего завода РТИ также строится новый завод по производству автобусов совместно с китайской компанией Yutong, который произведёт первую продукцию в конце текущего года. Реализация этих проектов возродит индустриальную зону в моногороде.