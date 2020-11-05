В Азербайджане осуществляется разработка стратегии развития шелководства
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В "Виртуальной школе" в Азербайджане также могут зарегистрироваться учащиеся групп дошкольной подготовки
Фактор иностранного присутствия наносит ущерб развитию аудиторского сервиса в Азербайджане - ABAK-Az Crowe Ltd
В этом году в Азербайджане рекордному числу семей шехидов и инвалидов войны будет предоставлено жилье (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Большинство воинских частей и военной инфраструктуры Армении были сконцентрированы в Ханкенди, мы должны были нанести удар по этим важным стратегическим объектам
Президент Ильхам Алиев: Пашинян обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время, то он будет готов к конструктивной работе
Президент Ильхам Алиев о Минской группе: Сегодня они осознали, что ошибались, когда на протяжении многих лет говорили, что “конфликт не имеет военного решения”
Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении хочет прекращения огня для получения еще большей военной помощи
Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения прислушалась к нам и поступила логично, возможно, война окончилась бы месяц назад
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан освободил значительную часть своей территории, можно сказать, 30 лет находящуюся под оккупацией
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана
В Азербайджане утвержден порядок оказания соцпомощи проживающим за рубежом малообеспеченным соотечественникам