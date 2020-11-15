Свыше 200 проектов одобрено в рамках программы «Экономика простых вещей» в ВКО

В Восточном Казахстане было одобрено свыше 250 проектов на сумму 46,1 млрд тенге по программе «Экономика простых вещей», которые в ближайшем будущем обеспечат нужды населения региона и заменят импорт социально-значимых продовольственных товаров, передаёт Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

​В ведомстве пояснили, что основной точкой отправления государственной программы «Экономика простых вещей» стал 2018 год по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Как отметил два года назад Елбасы, это необходимо для снижения зависимости от импорта и создания для отечественных предпринимателей зоны максимального комфорта для производства повседневных товаров внутри страны. Из одобренных проектов в ВКО по линии банков второго уровня прошли 58, также 197 проектов на сумму 5,4 млрд тенге через АКК.

«Необходимо прорабатывать каждую деталь по льготному кредитованию проектов экономики простых вещей. Особое внимание надо уделять проектам по аграрному сектору. Кроме того, для анализа поручаю управлениям предпринимательства и сельского хозяйства области подготовить детальный отчет за последние пять лет о количестве прогарантированных и просубсидированных проектов в рамках ДКБ», – сказал аким ВКО Даниал Ахметов.​

По области уже реализуются крупные проекты, одобренные банками, по производству пшеничной и ржаной муки, масленичных культур различной степени сложности, продукции птицеводства, масла и другие.​