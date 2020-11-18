В рамках Дорожной карты занятости в приграничных районах Казахстана реализуется порядка 1,7 тыс. проектов (или 25% от общего количества проектов по ДКЗ) на сумму 107,7 млрд тенге с созданием около 31 тыс. рабочих мест, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Большинство проектов реализуются в приграничных районах Жамбылской (457 проект), Восточно-Казахстанской (384 проект), Алматинской (314 проект) и Северо-Казахстанской областях (140 проект).

Наряду с этим в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» в приграничных районах реализуется 1 316 проектов на сумму 16,2 млрд тенге. В основном реализация вышеуказанных мероприятий направлена на предоставление микрокредитов, грантов, субсидирование ставки вознаграждения, подведение необходимой инфраструктуры к бизнес объектам.

В настоящее время реализуется Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее – Программы). В рамках Программы предусмотрен механизм добровольного переселения. Так, с начала года из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные приграничные районы переселилась 451 семья в составе 1 665 человек.

Выданы субсидии на переезд на общую сумму 161,8 млн тенге. Справочно: В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года №83 «Об определении регионов для расселения оралманов и переселенцев» регионами для расселения переселенцев являются приграничные Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области (из прибывших 1 665 человек – 574 человека трудоустроены на постоянные рабочие места, 25 человек заняты предпринимательской деятельностью).

При этом основными факторами, влияющими на эффективность реализации Дорожных карт занятости и бизнеса в приграничных населенных пунктах (далее – Дорожные карты), являются социально-экономическое развитие приграничных территорий, их малонаселенность, стремительный рост урбанизации и другие.

Вместе с тем, Министерством национальной экономики рекомендовано акимам приграничных областей усилить реализацию Дорожных карт, а также 4 активизировать работу по переселению населения из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные приграничные населенные пункты в рамках Государственной программы «Еңбек».